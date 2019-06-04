جنود الإمارات المتواجدون في اليمن يهنئون القيادة بحلول عيد الفطر

هنأ الجنود الإماراتيون المرابطون في اليمن القيادة الإماراتية بحلول عيد الفطر المبارك.
وأعلنت الإمارات والسعودية وعدد من الدول العربية الإسلامية، أمس، أن الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر.
وأكد الجنود الإماراتيون صمودهم وإصرارهم على تحرير كامل التراب اليمني من ميليشيات الحوثي الموالية لإيران وإعادة اليمن إلى أهله كريماً عزيزاً أبياً.
واستقبل الشيخ محمد بن راشد و الشيخ محمد بن زايد الحكام في قصر المشرف بأبوظبي وتبادلا معهم التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر السعيد داعين الله عز وجل أن يديم موفور الصحة لرئيس الدولة وأن يحفظ الزطن العزيز بالخير والأمن والأمان.
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