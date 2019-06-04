الآلاف يؤدون صلاة العيد بمأرب يتقدمهم وزير الدفاع والمحافظ

أدى الآلاف من المواطنين، صباح اليوم الثلاثاء، صلاة عيد الفطر المبارك في محافظة مأرب. وبحسب متابعة خاصة لـ"الخليج 365"، فإن "الالاف أدوا صلاة عيد الفطر المبارك". وشهدت عاصمة المحافظة بأن الحشود الغفيرة والمهيبة شهدت صلاة عيد الفطر المبارك. وتقدم الصفوف بصلاة العيد في مأرب محافظ مأرب الشيخ سلطان العرادة و بجانبة وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي.

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