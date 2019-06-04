الآلاف يحتفلون بعيد الفطر بإب رغم التهديدات الحوثية وإطلاق نار لترهيبهم

صدح عدد من شباب مدينة إب بتكبيرات عيد الفطر المبارك في شوارع المدينة وجابوا المدينة وهم مفطرون رغم تهديدات المليشيات الحوثية.
وبحسب متابعة "الخليج 365"، فإن "عدداً من المواطنيين خرجوا لصلاة عيد الفطر المبارك بالرغم من تهديدات المليشيات الحوثية التي تحتل مدينة اب بالقوة.
وبينت المصادر، إفطار عشرات آلاف المواطنين واحتفالهم بعيد الفطر المبارك في منازلهم رغم تهديدات الحوثي في رفض شعبي جماعي للتدخلات الحوثية في شعائرهم الدينية".
وتعرض مواطنين في مدينة إب للإعتداء والإختطاف على يد مسلحين حوثيين بتهمة الإفطار صباح اليوم الثلاثاء وسماع إطلاق نار في بعض الشوارع لترهيب المواطنين من ممارسة أي طقوس عيدية.
وجاب مسلحون من مليشيا الحوثي الانقلابية شوارع مدينة إب على متن أطقم حوثية بعضهم مخزنين بحثا عن مواطنين معيدين.
وتحدث شهود عيان، أن "سيارة فيتارا فيها عدد من المسلحين الحوثيين اقتادت شخصين من داخل معمل ابو أيمن للخياطة في شارع الجبانة السفلى بتهمة "العيد"، وتم اقتيادهم بعد ضربهم الى القسم الجديد في منطقة الشعاب.
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