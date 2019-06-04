الزُبيدي يؤدي صلاة عيد الفطر بالضالع ويزور خطوط النار

أدى رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس قاسم الزُبيدي، ، اليوم الثلاثاء، صلاة عيد الفطر، مع جموع المواطنين في ملعب الصمود بمدينة الضالع.

واستمع، ومعه الأخوة فضل محمد الجعدي، مساعد الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي، والدكتور ناصر الخبجي، والمهندس عدنان الكاف، والعميد ناصر السعدي، أعضاء هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، مع جموع المصلين إلى خطبتي صلاة العيد للشيخ أحمد الفقيه، والتي تناول فيهما فضائل شهر رمضان المبارك والأعمال التي يتوجب على المسلم أن يؤديها بعد انقضاء الشهر الفضيل، متوجهاً إلى الله بالشكر والثناء على توفيقه لعباده بصيام وقيام هذا الشهر.

وحيّت الخطبتان صمود الأبطال في جبهات القتال والذين يقدمون أرواحهم دفاعاً عن دينهم وأعراضهم وأموالهم ووطنهم. وقال :”إن هؤلاء الأبطال المتعلقون بالله تعالى، هم الرهان، وهم السد المنيع أمام مطامع الأعداء”.

وطالب الخطيب جموع المصلين بالدعاء للمقاتلين المرابطين في جبهات الصمود والفداء والتضحية، ودعمهم وإسنادهم بما أمكن.

وحثت الخطبتان على التكامل والتراحم والتآخي، وعلى التمسك بقيم التسامح والتصالح، كصمام أمان لتعزيز قوة جبهتنا الداخلية.

وختم الشيخ الفقيه خطبتيه بالدعاء للمقاتلين الجنوبيين بالنصر والثبات، وللشهداء بالرحمة والمغفرة، وللجرحى بالشفاء العاجل.

وتبادل الزبيدي مع جموع المصلين التهاني بحلول عيد الفطر المبارك.

وعبّر المواطنون عن سعادتهم بمشاركة الزبيدي لهم ابتهاجات العيد الذي يأتي في ظل انتصارات كبيرة يحققها الأبطال الجنوبيون على حدود هذه المحافظة الباسلة.

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وقام ز الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، ، بزيارة للخطوط الأمامية لجبهات محافظة الضالع، وذلك لتفقد أحوال المقاتلين، وتهنئتهم بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وزار الرئيس القائد مواقع قوات المقاومة الجنوبية في معسكرات العللة شمال مدينة قعطبة، وكذا خطوط التماس الأمامية في منطقة باجة محور حجر.

وهنأ الزبيدي المقاتلين بحلول عيد الفطر المبارك، مشيداً بصمودهم واستبسالهم وبما يجترحون من مآثر بطولية.

وخاطب، المقاتلين بالقول:”إننا فخورون بانتصاراتكم وبطولاتكم أيها الصناديد فقد رفعتم رؤسنا وأصبحتم محط اعتزاز شعبكم”.

وأضاف قائلا:”لقد أثبتم للعدو قبل الصديق أنكم رجال من فولاذ، ينكسر أمام جبروتكم، غرور وغطرسة مليشيا الحوثي التي تلقت على أيديكم دروساً وهزائم لن تنساها”.

بدورهم عبّر المقاتلون الأبطال عن سعادتهم واعتزازهم بزيارة الزبيدي إلى خط النار الأول، مؤكدين أنهم يتمتعون بروح معنوية عالية وبجهوزية تمكّنهم من مواصلة تلقين العدو دروساً تجعله يفكر ألف مرة ومرة، قبل أن يعيد الكرّة للتطاول على سيادة الضالع أو أي أرض جنوبية أخرى.

رافق الزبيدي هذه الزيارة، الدكتور ناصر الخبجي والمهندس عدنان الكاف، والعميد ناصر السعدي، أعضاء هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، والعميد عبدالله مهدي سعيد، رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة الضالع.