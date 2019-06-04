استشهاد وإصابة 8 مدنيين بقصف عشوائي حوثي في تعز

استشهد وأصيب 8 من المدنيين، اليوم الثلاثاء، جراء قصف حوثي عشوائي على إحدى المناطق التابعة لمحافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم؟
وأوضحت مصادر "الخليج 365"، أن قذيفة صاروخية ضمن القصف العشوائي الحوثي على منطقة بني علي الحاج مركز مديرية المسراخ أدت إلى استشهاد طفلين وإصابة 6 آخرين 2 بجروح متفرقه منهم إصابتهم خطيرة .
وفي صباح عيد الفطر شنت مليشيا الحوثي بصاروخ كاتيوشا على منطقة بني علي الحاج مركز مديرية المسراخ من مواقع تمركزها باتجاه الدمنة.
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