أبناء تعز يؤدون صلاة العيد ويتبادلون التهاني

خرج المواطنون، صباح اليوم الثلاثاء، في محافظة تعز، لأداء صلاة عبد الفطر المبارك. وبحسب متابعة "الخليج 365"، شهدت ساحة الحرية ، حشود ضخمة لابناء تعز لاداء صلاة العيد وتبادل التهاني. كما شهدت عزلة الحيمة في تعز والخاضعه لسلطة الحوثين خرجوا الناس واقاموا شعائر العيد.

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