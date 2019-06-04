شكرا لقرائتكم خبر عن توقف ”عاكس خط” بشكل نهائي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن مذيع برنامج عاكس خط الإعلامي الساخر محمد الربع، عن توقف البرنامج بشكل نهائي بعد حلقات استمرت 8 سنوات، عرضت خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح الربع في منشور على صفحته بالفيسبوك ": "نتوقف الآن بعد ثمان سنوات صُنفنا كأكثر برنامج مشاهدة في اليمن".

وأشار الربع إلى أنه سيلتقي المشاهدين في الأعوام القادمة، ولكن ضمن أعمال تلفزيونية أخرى "إن سنحت له الفرصة، وحسب الظروف".

وأثار برنامج عاكس خط كثير من ردود الفعل المؤيدة والمعارضة اثناء تقديمه خلال شهر رمضان.

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