شكرا لقرائتكم خبر عن قوات العمالقة : تسيطر على مواقع إستراتيجية في الضالع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت ألوية العمالقة وقوات الحزام الأمني في جبهة مريس من السيطرة على مواقع إستراتيجية بعد معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي.

وقال المركز الاعلامي لالوية العمالقة ان المليشيا تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وكانت مصادر ميدانية، أفادت بأن قوات اللواء الثاني عشر عمالقة شنت هجوما عنيفا على عددا من مواقع المليشيا اهمها موقعي صامح والدوير الإستراتيجيين والمطلين على حمر السادة وحمر قعطبة حيث سقط العشرات من القتلى والجرحى في صفوف مليشيا الحوثي.

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