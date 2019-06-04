شكرا لقرائتكم خبر عن الحـوثيـون .. يزفون مُفاجـئة عيدية صـادمة لـ’’منتسبي الجـيش’’ في مناطـق سيطـرتهم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تفاجئ المئات من منتسبي وزارة الدفاع في صنعاء يوم أمس الأحد 2 يونيو 2019م بقيام المليشيات الحوثية الكهنوتية بإستبعادهم بشكل رسمي من وظائفهم العسكرية واستبدالهم بعناصر طائفية موالية لها.

مصادر عسكرية في صنعاء أفادت لـ«مأرب برس»بأن مليشيات الحوثي الانقلابية صادرت وظائف المئات من منتسبي وزارة الدفاع في مناطق سيطرتها في إطار مشروع المليشيات لحوثنة المؤسسة العسكرية كما فعلت في بقية القطاعات.

وأوضحت المصادر على ان المليشيات باشرت يوم امس بصرف نصف راتب لمن تم إحلالهم من عناصرها في عدد من وحدات الجيش في وزارة الدفاع في مناطق سيطرتها بما فيهم منتسبي القوات الجوية والذي اغلبهم يعملون كمهندسين وفنيين في مجال علوم الطيران الحربي .

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وبحسب المصادر فأن المليشيات أرجعت عملية الاقصاء لأسباب تتمثل في رفض من تم مصادرة وظائفهم العسكرية لعقد دورات طائفية كانت قد دعت اليها المليشيات في وقت سابق.

وذكرت المصادر على ان عملية إقصاء العسكريين من وزارة الدفاع في صنعاء وإحلال العناصر الحوثية بدلا عنها تقودها قيادات حوثية بارزة مقربة من زعيم العصابات الحوثية المدعو عبد الملك الحوثي.

وكانت مليشيات الحوثي قد أصدرت قرارات مماثلة في وقت سابق طالت بالفصل المئات من موظفي القطاعات الحكومية ضمن نهج حوثنة الدولة وتكريس الطائفية التي تؤمن بالثالوث الحوثي البغيض والتنكر لأهداف الثورة السبتمبرية.