شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..( فيديو مؤثر) ماذا فعل اشجع الزعماء العرب حين صرخت امرأة فلسطينية باسمه مستنجدة اثناء تعرضها للامتهان من الجنود الاسرائيليين ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون في مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر أمرأة فلسطينية تتعرض للامتهان والضرب من قبل جنود اسرائيلين وترفع صوتها مستنجدة بالرئيس العراقي الراحل الشهيد " صدام حسين المجيد " . وابرز الفيديو تاثر الرئيس الراحل بصراخ المرأة الفلسطينية الى حد انه ذرف الدموع قبيل أن يسجل اسمع في التاريخ حين قصف بعدة صواريخ تل ابيت وعدة مدن اسرائيلية . Advertisements

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