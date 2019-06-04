الأحمر يهنيء ولي العهد السعودي بعيد الفطر المبارك

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية تهنئة إلى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ،هنأه فيها بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
وبارك نائب الرئيس في البرقية نجاح قمم مكة الثلاث التي انقعدت بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على إثر التهديدات المستمرة والجبانة للمشروع الإيراني التخريبي وأياديه في المنطقة.
وأكد نائب الرئيس ثقة القيادة السياسية بقيادة فخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وثقة اليمنيين جميعاً في أن هذه اللقاءات الأخوية لزعماء الخليج والعرب والمسلمين وما تمخض عنها من قرارات، ستسهم بشكل إيجابي في تعزيز ودعم معركتنا لاستعادة الدولة اليمنية المختطفة من إيران وعملائها الحوثيين، وستعزز من موقف وقوة دول تحالف دعم الشرعية في استعادة كل تراب اليمن ومنها صنعاء العاصمة باعتبارها بوابة لهزيمة المشروع الإيراني وإفشال مخططاته التآمرية على المنطقة.
وعبر نائب رئيس الجمهورية في برقيته عن تهانيه لسمو ولي العهد والأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي الشقيق..سائلاً الله أن يعيد هذه المناسبة وبلداننا العربية والإسلامية في أمن واستقرار.
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