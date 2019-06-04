شكرا لقرائتكم خبر عن الضالع تستقبل العيد بمعارك هي الأعنف على الإطلاق واشتعال كل الجبهات وتقدم استراتيجي والحصاد ثقيل جدا على المليشيات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استقبلت جبهات الضالع عيد الفطر المبارك مساء امس الاثنين 3 يونيو 2019، بأعنف المعارك على الإطلاق في باجة بجبهة حجر شمال غرب المحافظة، حيث تمكنت المقاومة الجنوبية والقوات المشتركة من تطهير محطة حميد للمشتقات النفطية وأغلب المواقع التي كانت تسللت إليها مليشيات الحوثي خلال الساعات الماضية.

ودارت معارك هي الأعنف منذ سيطرة مليشيات الحوثي، ذراع إيران في اليمن، على باجة شمال غرب الضالع، استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة، حيث حاولت المليشيات التمدد في مناطق جنوب وجنوب غرب باجة.

وكانت المليشيات قد تسللت الى حبيل العشرة ومنطقة غول السقمة بداية جبل جحاف وتم كسرها وقتل العشرات من مسلحيها وجثثهم متناثرة في الشعاب.

كما كسرت المقاومة تسلل الحوثيين إلى حبيل الشاعري بلدة الشغادر وتم تطهيرها.

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وعلى نفس الشريط الحدودي كانت هناك تسللات للحوثيين على جبهة المشاريح أقصى غرب حجر إلى بعض مواقع المقاومة سابقاً، وبعد مواجهات عنيفة تم كسرهم وقتل عدد منهم.

وتلجأ المليشيات إلى قصف منازل المواطنين بقذائف الهاون، وأنباء عن سقوط جرحى بين صفوف المدنيين.