الرئيس: الحوثيون رفضوا كل مقترحات السلام خدمة لإيران

قال الرئيس عبدربه منصور هادي إن الحوثيين عرقلوا كل مقترحات السلام خدمة لأجندة إيران.

وأضاف هادي في كلمة بمناسبة عيد الفطر أن أحلام اليمنيين وآمالهم كانت قد تحولت لواقع تجسد بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومسودة دستور اليمن الاتحادي الجديد قبل أن تبرز "أبالسة" العنصرية أنيابها وتنقلب على الجميع وتخون الشعب الذي أفسح لها مجالا للاندماج في النسيج اليمني الجديد على قدم المساواة رغبة في طي صفحات الشقاق.

وعبر هادي عن أمله في أن يعود رمضان وقد انجلت غمة الانقلاب في ظل دولة واحدة يحكمها الدستور الاتحادي العادل فلا تسلط مناطقي قبلي ولا عنجهية عنصرية سلالية.

وخاطب المواطنين في مناطق سيطرة الحوثي بالقول "إننا نعلم أنكم تعانون معاناة قاسية و نعلم حجم صبركم وتحملكم لطيش تلك المليشيات العابثة و لتعلموا أنكم في قلوبنا و نحن معكم ونعمل للتخفيف عنكم بشتى الطرق والوسائل فكل اليمنيين لدينا سواسية و حقوقهم علينا واجبة فوق كل أرض وتحت كل سماء" .