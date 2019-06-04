في أول أيام عيد الفطر المبارك.. الفنان «أكرم حبيش» يوجه رسالة لكل اليمنيين

أطلق الفنان اليمني الصاعد «أكرم حبيش» فيديو كليب عيدي جديد في أول أيام عيد الفطر المبارك بعنوان "رسالة عيد" يتحدث فيه بلسان كل نازح ومعتقل ومظلوم مخاطباً فيه كافة أبناء الشعب وسيتم عرضه على عدد من الفضائيات اليمنية خلال أيام عيد الفطر المبارك.

الفنان "حبيش" تحدث عن الكليب العيدي قائلاً: من خلال متابعتي للقنوات خلال أيام العيد في السنوات الماضية ومنذ بداية الحرب لاحظت أن كل الأعمال الغنائية تتغنى بالفرح ولكن هذا الفرحه التي تبث بألوان مختلفة لا تصل إلى قلوب الكثير من المشاهدين نظراً للوضع الذي يعيشه المشاهد بين نازح ومعتقل ومختطف لا يجد طعما للفرح في غياب من يحب.

وأضاف أكرم: شرحت الفكرة للأخت بركة باني، واقترحت أن يكون العمل العيدي بلسان من حرمتهم الأوضاع الحالية فرحة العيد لتصل رسالتهم للجميع، وتم شرح الفكرة للشاعر حمزة بازمول الذي أعجب بالفكرة وكتب كلمات الفيديو كليب ليخرج هذا العمل في كلمات بسيطة ومعبرة ومختصرة ويوصل رسالة واضحة لكل الأطراف.

Advertisements

"رسالة عيد" هذا العمل الفني الذي يأتي مغايراً للأسلوب الفرائحي المعتاد يهدف إلى استغلال أيام العيد كفرصة للتذكير بالآلام والمآسي التي خلفتها الحرب ليوجه رسالة حب وسلام ويدعو إلى التوقف عن تعميق جراح الحرب والصراع التي أثخنت الجميع.

الفنان "أكرم حبيش" أوضح أن العمل يخلو من أي صور لأي نازح أو معتقل حتى لا يكون العمل محلي خاص باليمن بل هدفنا ان يكون العمل بلسان كل نازح ومعتقل ومظلوم حول العالم.

كليب "رسالة عيد" جاءت فكرته من الإعلامية بركة باني، وكتب كلماته الشاعر حمزة بازمول ولحنه الفنان سالم مؤمن وقام بهندسته الصوتية وتوزيعه الموسيقي الفنان علي جمال بمشاركة عازف الناي حسن بن خميس ومن إخراج علاء باشعيوث وأكرم حبيش، تم إنتاجه بجهود ذاتية وتطوعية من قبل فريق العمل الذي عبر عن أمله من القائمين على القنوات والمواقع الإلكترونية بنشره والمساعدة في إيصال الرسالة التي يحملها إلى الجميع.