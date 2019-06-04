محافظو المحافظات يهنئون الرئيس بعيد الفطر المبارك

رفع محافظو المحافظات اليوم، برقيات تهانٍ الى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وعبر المحافظون في برقياتهم عن التهاني بهذه المناسبة الدينية العظيمة، والانتصارات الكبيرة التي يحققها أبطال القوات المسلحة والمقاومة الشعبية لدحر مليشيا الحوثي الانقلابية..سائلين المولى عز وجل بأن يحقق لبلادنا الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار، وان يعيد هذه المناسبة على اليمن وعلى سائر الامتين العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات.

وأكد المحافظون على مواصلة النضال وتعزيز وحدة الصف خلف قيادة الوطن الشرعية ممثلة فى الرئيس عبدربه منصور هادي، لدحر قوى الانقلاب والتطرف والإرهاب، وتحقيق إرادة شعبنا اليمني ومشروع الدولة الاتحادية.

وجدد المحافظون العهد للرئيس، بالسير نحو معركة الوطن للتخلص من قوى الكهنوت والتخلف، لإستعادة مؤسسات الدولة وتحرير ما تبقى من المحافظات، وعودة الشرعية والقضاء على الانقلاب وإقامة دولة اليمن الاتحادية دولة العدالة والمساواة والحكم الرشيد