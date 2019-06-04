سلطات تعز تطالب الحكومة بدعم المجال الصحي ومعالجة الجرحى أسوة بالمحافظات الأخرى

طالبت السلطة المحلية بمحافظة تعز اليمنية، الأحد، الحكومة الشرعية بدعم المجال الصحي ومعالجة الجرحى أسوة بالمحافظات المحررة الأخرى.

وعقد وكيل أول محافظة تعز عبدالقوي المخلافي، الأحد، اجتماعا ضم كلاً من وكيل المحافظة للشؤون الصحية والجرحى الدكتورة إيلان عبدالحق ومدير عام مكتب الصحة الدكتور عبد الرحيم السامعي، ومدير عام شرطة المحافظة العميد منصور الاكحلي.

,شدد المخلافي على ضرورة رفع مستوى الاداء الصحي في المستشفيات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى تشكيل فرق طبية للوصول الى الجبهات من أجل سرعة نقل الجرحى إلى المستشفيات والعمل على التنسيق بين المستشفيات والعمل على تقسيم المحافظة الى مربعات طبية كل حسب موقعه وقربه من المواجهات.

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كما أكد المخلافي، على ضرورة إدراك خطورة الوضع الذي تمر بها المحافظة مما يستوجب تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.

وخلال اللقاء استعرض وكيل المحافظة للشؤون الصحية الدكتورة ايلان عبدالحق، ومدير عام مكتب الصحة الدكتور السامعي ، ومدراء عموم المستشفيات ؛ شرح مفصل عن مدى قدرة المستشفيات في استقبال الجرحى والمرضى خلال سير المعارك الدائرة في المحافظة والتي تخوضها قوات الجيش الوطني ضد مليشيات الحوثي الانقلابية.

ودعا وكيل المحافظة للشؤون الصحية القيادة السياسية والمنظمات الدولية الى دعم المحافظة في المجال الصحي ومعالجة الجرحى اسوة بالمحافظات الاخرى والتعامل مع المحافظة بحجم التضحيات التي تقدمها.