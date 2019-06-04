ذكر شهود عيان ،قبل قليل، أن مليشيا الحوثي هاجمت بعشرة أطقم، مسجداً في حي مسيك بالعاصمة صنعاء أثناء صلاة العيد.
وقال شهود العيان أن المليشيات اعتقلت عدد من المصلين وأجبرت البقية تحت تهديد السلاح على الخروج من المسجد قبل أن ينتهوا من تأدية شعائر وصلاة عيد الفطر المبارك.
هذا وكانت مليشيا الحوثي الإنقلابية قد أصدرت تعميم مساء أمس بملاحقة المعيدين ومصادرة الجوامع هذا نصه:
تعميم
يكلف كلا من مدير عام مكتب الأوقاف ومدراء مكاتب الأوقاف بالمديريات ومختصي المساجد وبالتنسيق مع الجهات الأمنية بمتابعة أئمة وخطباء المساجد بأن العيد الأربعاء, ويلزم المذكورين أعلاه بالنزول من بعد صلاة الفجر حتى الصباح لمتابعة تنفيذ التوجيه وضبط المخالفين وسجنهم ومصادرة مساجدهم,
"وزارة الأوقاف والإرشاد"
كانت هذه تفاصيل خبر الحوثيون يقتحمون مسجد بصنعاء وتعتقل عدد من المصلين وتجبر آخرين على ترك شعائر وصلاة عيد الفطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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