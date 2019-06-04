شكرا لقرائتكم خبر عن العميد " طارق صالح " يظهر مجددا ويوجه رسالة قوية للحوثيين في أول ايام عيد الفطر المبارك ( نص الرسالة ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه قائد المقاومة الوطنية -حراس الجمهورية- العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح، تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك إلى الشعب اليمني وأبطال حراس الجمهورية، فيما يلي تنشر وكالة "خبر" نصها:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك يسعدني أن أنقل أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى جماهير شعبنا الأحرار بالداخل والخارج وإلى أبطال المقاومة الوطنية -حراس الجمهورية- بهذه المناسبة الدينية الغالية على قلوبنا.

يا أبطال المقاومة الوطنية _ حراس الجمهورية

يحل هذا العيد على بلادنا والغالبية العظمى من أبناء شعبنا تعاني من تداعيات كارثة عصابة الحوثي والتي جلبت لليمن الفقر والبؤس والحرمان، نتيجة سياسة الفساد والإفساد التي تمارسها والقتل والتدمير واستئثارها بثروات البلاد ونهب الإيرادات والرواتب ومعاشات المتقاعدين والضمان الاجتماعي، وحولت بذلك حياة ملايين اليمنيين إلى الجحيم.

إننا اليوم وأمام هذه الأوضاع الكارثية التي تعاني منها بلادنا وشعبنا نزداد قناعة بعدالة المعركة التي تخوضها المقاومة الوطنية جنباً إلى جنب مع القوى الوطنية ضد عصابة الحوثي التي أهلكت الحرث والنسل، مؤمنين بأن النصر حليفنا وحليف شعبنا الصابر والمحتسب.

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أيها الأبطال المرابطون في الساحل الغربي..

يا من خرجتم من دياركم ومن بين أهلكم للجهاد ضد هذه العصابة الكهنوتية المستبدة بوازع ديني ووطني من أجل رفع الظلم عن شعبنا واسترداد حقوقه المسلوبة بدون حق. أنتم رهان الشعب.. وتزداد المسؤولية على عاتقكم أكثر من أي وقت مضى لأنكم قبلتم أن تكونوا الطليعة في ميادين الشرف والعزة والكرامة ترجمة لتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف على أرض الواقع..

خرجتم تنشدون الحياة لشعب يتضور جوعاً.. لبيتم نداء الوطن وانطلقتم تدافعون عن النظام الجمهوري والحرية والديمقراطية والعدالة والمساواة والتبادل السلمي للسلطة عبر صناديق الانتخابات. إنها معركة الصادقين مع الله ومع ديننا ومع شعبنا وتضحيات أبطال الثورة اليمنية الخالدة (26 سبتمبر و14 أكتوبر).

أيها الأبطال:

لقد رفضتم الخنوع، رفضتم الصمت، وتحديتم الخوف، رفضتم أن تهادنوا الكهنوت على حساب ثوابتنا وقيمنا وإرثنا الشورى، وها هو العيد يأتي وأنتم في مواقع الشرف والعزة في الساحل الغربي.. فمزيداً من اليقظة والاستعداد والجاهزية، ونعاهدكم أيها الأبطال ونعاهد جماهير شعبنا بأننا سنواصل السير على درب الشهداء والجرحى، ولن نفرط بدمائهم مهما كانت التضحيات حتى تتحقق آمال شعبنا، ويعم الأمن والسلام ربوع اليمن.

أكرر التهنئة لكم بمناسبة عيد الفطر المبارك وكل عام وأنتم بخير...

العميد الركن / طارق محمد عبدالله صالح - قائد المقاومة الوطنية