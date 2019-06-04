شكرا لقرائتكم خبر عن من سنن العيد.. تعرف على المأثور عن النبي في هذا اليوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحدث الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن فرحة الصائم بعيد الفطر المبارك، مستشهدًا بالحديث النبوي: «للصائم فرحتان يفرح بهما؛ إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه».

وأوضح خلال لقائه ببرنامج «منى والناس»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، «يفرح الصائم بفطره عند وقت الغروب وتناول الطعام والشراب، ويفرح بفطره يوم العيد حين يستكمل أيام رمضان وتوفيق الله له لأداء الصيام وشهر رمضان الذي كان يتمناه».

وتابع: «ندعو جميعًا بأن يبلغنا الله شهر رمضان، وحينما نبلغه نصومه وحينما يأتي يوم العيد فنفرح أن الله وفقنا للعبادة»، مشيرًا إلى التشريعات التي أقرها الرسول لأمته يوم العيد: «عندما تخرج من بيتك أفطر ولو على أي شيء لتكسر الصيام لأن يوم العيد يحرم صيامه وتذهب إلى المصلى وتكبر الله ثم تؤدي صلاة العيد».

من سنن العيد :

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•التكبير من دخول ليلة العيد إلى صلاة العيد والجهر بها.

•الاغتسال لصلاة العيد ولبس أحسن الثياب والتطيب.

•أكل تمرات قبل الذهاب لصلاة العيد.

•الذهاب من طريق إلى المصلى والعودة من طريق آخر.