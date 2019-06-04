قال شهود عيان في محافظة اب ان المواطنين رفضو اداء صلاة القيام اليوم الثلاثاء. واضاف الشهود ان مليشيا الحوثي تحاول في هذة الاثناء اجبار المواطنين على اداء صلاة القيام ، وتعمل على اغلاق المحلات التجارية وتوجيههم نحو مساجد المدينة ، لكن الغالبية العظمى من المواطنين رفضو ذلك وتوجهو الى منازلهم معلنين ان اليوم الثلاثاء هو اول ايام عيد الفطر المبارك.

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كانت هذه تفاصيل خبر اب .. تتمرد على الحوثيين لهذا السبب ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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