رئيس جهاز الأمن السياسي يرفع تهنئة إلى الرئيس هادي بمناسبة عيد الفطر

رفع رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي اللواء الركن عبده الحذيفي، اليوم، برقية تهنئة للرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة هنأه فيها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. جاء فيها: يسرني أن أرفع لفخامتكم أصدق التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، والانتصارات الكبيرة التي تتحقق في كل جبهات العز والشرف، أصالة عن نفسي ونيابة عن منتسبي جهاز الأمن السياسي ضباط وصف وجنود، سائلين الله عز وجل ان يعيد على فخامتكم هذا العيد، وقد تحقق النصر الكبير لشعبنا اليمني الصابر المناضل على مليشيا الحوثي الانقلابية، واستعادة الدولة ومؤسساتها في كافة ربوع يمننا الحبيب، والانطلاق نحو بناء اليمن الاتحادي الجديد المشروع الوطني الكبير الذي اتفق عليه اليمنيين بمختلف أطيافها في مخرجات الحوار الوطني.

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