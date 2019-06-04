شكرا لقرائتكم خبر عن نجاه قيادي حوثي كبير من محاولة اغتيال مباغتة بصنعاء ( الأسم ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرض قيادي حوثي بارز الإثنين لكمين مسلح بالعاصمة صنعاء.

وأفادت مصادر محلية في صنعاء لـ«مأرب برس»ان القيادي الحوثي والمعين من قبل المليشيات مديرا لمكتب الأشغال العامة والطرق بمحافظة صنعاء المدعو ناجي الأعوج قد تعرض لمحاولة اغتيال إثر كمين مسلح نفذه مجهولين استهدف السيارة التي كان يستقلها اثناء مرورة بشارع المحافظة بصنعاء.





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يُشار الى ان القيادي الحوثي الاعوج كان قد تعرض في وقت سابق لمحاولة اغتيال اثر قيام مسلحين، بمهاجمة مكتبة في صنعاء بوابل من الرصاص الحي.

وتعرّض العديد من المواطنين في العاصمة صنعاء لنهب أراضيهم والبناء عليها من قبل المليشيات، بعد أن هددوهم بالاختطاف والقتل، اضافه الى تزايد حوادث القتل والاختطاف نتيجة الانفلات الامني المتزايد منذ اجتياح المليشيات للعاصمة في العام 2014م