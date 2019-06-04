شكرا لقرائتكم خبر عن دولة جديدة تتراجع عن اعلانها السابق بشكل مفاجئ وتعلن قبل قليل ان اليوم الثلاثاء هو اول ايام عيد الفطر المبارك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الهيئة العام للأوقاف الليبية في بيان لها قبل قليل ان اليوم الثلاثاء هو اول ايام عيد الفطر المبارك.



وفي بيان الهيئة الذي نشرته وسائل الاعلام الليبية وقالت فيه أنها أُبلغت لاحقا بثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء الاثنين في مناطق مختلفة من ليبيا من بينها: مدينة سبها، وبن جواد، وسرت، وبني وليد، وغيرها، وقد تقدم المثبوت بشهادتهم أمام المحاكم الرسمية والجهات القضائية المختصة بدولة ليبيا، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة شهادة المعاينين للهلال.

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واضافت الهيئة انه وبعد ثبوت الواقعة على الوجه المذكور، وبالتشاور مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس إدارة التفتيش القضائي، تعلن الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية أن اليوم الثلاثاء؛ هو أول أيام عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

يشار الى ان ليبيا كانت قد اعلنت في وقت سابق من مساء امس الاثنين ان اليوم الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك وان يوم الاربعاء هو اول ايام عيد الفطر.