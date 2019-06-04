شكرا لقرائتكم خبر عن اسعار الصرف الان في صنعاء .. صعود جديد للدولار والسعودي ..«شاهد الارقام التي توقفت عندها اليوم» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفاد مصرفيون بأن سعر صرف الدولار الامريكي والريال السعودي عاود الإرتفاع اليوم الخميس بالعاصمة صنعاء ، حيث وصلت اسعار الصرف على النحو التالي: الدولار الامريكي : 420 بينما كان في الفترة الصباحية بحسب المصادر المصرفية 370 Advertisements الريال السعودي : 110 بينما كان في الفترة الصباحية بحسب المصادر المصرفية 90 يأتي هذا التذبذب بعد توجيه البنك المركزي في عدن للبنوك التجارية والإسلامية عن تحديد سعر جديد للدولار مقابل الريال اليمني. ويتوقع خبراء اقتصاديون ان يستقر سعر صرف الدولار امام الريال اليمني عند حاجز ال450 ريال

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