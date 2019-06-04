شكرا لقرائتكم خبر عن يحدث الان في اب ... الجوامع تتحدى الحوثيين وترفع شعائر العيد والميلشا تقوم برد فعل صادم (تفاصيل عاجلة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "الخليج 365" خاص

سمع اصوات التكبيرات من احد الجوامع في مدينة القاعدة في محافظة اب وبعد لحظات قليلة من سماع تكبيرات العيد اتت مليشا الحوثي وقامت باطلاق النار على المصليين واخراجهم من الجامع ولا تزال اصوات الرصاص تتعالى الى لحظة كتابة هذا الخبر الساعة 5:45

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عــــــــاجل : يحدث الان في اب ... الجوامع تتحدى الحوثيين وترفع شعائر العيد والميلشا تقوم برد فعل صادم (تفاصيل عاجلة)

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