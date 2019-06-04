نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية يرفع تهنئة للرئيس هادي بمناسبة عيد الفطر

رفع نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية، المهندس أحمد بن أحمد الميسري، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس المشير عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وكافة أبناء شعبنا اليمني العظيم، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وجاء في سياق البرقية " يطيب لي و نيابة عن ضباط و صف، و أفراد وزارة الداخلية، أن أرفع إلى فخامتكم، أحر التهاني وأسمى التبريكات، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لهذا العام 1440 هجرية، أعاده الله عليكم، وعلى بلادنا اليمن، وسائر الأمة العربية والإسلامية، بالخير و اليُمْن والبركات، متمنيا لكم، موفور الصحة والسعادة، و لشعبنا اليمني الانتصار في معركته المصيرية، التي يخوضها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بقيادتكم، وبإسناد من الأشقاء في دول التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية للقضاء على المليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران، ووأد مشروعها التدميري، واستعادة الدولة ومؤسساتها وتخليص الشعب اليمني من تلك المليشيات إلى الأبد .

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وأضاف "إن المؤسسة الأمنية، وهي تشارك أبناء شعبنا اليمني مشاعر الاحتفاء، بهذه المناسبة الدينية العظيمة في ضل الانتصارات العظيمة التي تحققت على كافة المستويات والصعد بالتزامن مع تهاوي المشروع الفارسي الذي تنفذه إيران عبر مرتزقتها من المليشيا الحوثية الانقلابية وأعوانهم، فإنها تعاهدكم بالمضي قدما، في تحمل المسئوليات الوطنية، الملقاة على عاتقها، بالذود عن أمن الوطن والمواطن، وحماية مكتسباته وإنجازاته، على كافة الصعد و المجالات، ويأتي في مقدمتها، إرساء وتعزيز دعائم الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة.

وجدد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية في البرقية التأكيد على، استعداد ضباط وصف ضباط و جنود المؤسسة الأمنية، وبمختلف مستوياتهم القيادية واختصاصهم، للتضحية والفداء بالغالي و النفيس، دفاعاً عن الوطن، وحماية أمنه واستقراره، وصون مكتسباته الوطنية العظيمة، إيمانا منهم بحكمة قيادته وإخلاصا لها، وتحصينا لهذه المؤسسة الوطنية العريقة في وجه كل صور التجاوزات والانحرافات عن تاريخها المشرف و إرثها المجيد.