رئيس الجمهورية يهنئ ملك البحرين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية تهنئة لاخيه ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، هنأه فيها بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأشاد رئيس الجمهورية بما تتمتع به العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين من تطور وازدهار في مختلف المجالات..مؤكداً على أهمية تعزيز وتطوير العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وعبر الرئيس عن احر التهاني واطيب التبريكات لجلالته بهذه المناسبة الدينية..متمنياً له موفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب مملكة البحرين الشقيق التقدم والازدهار.