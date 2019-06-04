بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية تهنئة لاخيه ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، هنأه فيها بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
وأشاد رئيس الجمهورية بما تتمتع به العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين من تطور وازدهار في مختلف المجالات..مؤكداً على أهمية تعزيز وتطوير العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وعبر الرئيس عن احر التهاني واطيب التبريكات لجلالته بهذه المناسبة الدينية..متمنياً له موفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب مملكة البحرين الشقيق التقدم والازدهار.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الجمهورية يهنئ ملك البحرين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.