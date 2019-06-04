شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. هيئة علماء اليمن تصدر فتوى شرعية بشأن صيام اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

اصدرت هيئة علماء اليمن فتوى شرعية بشأن جواز صيام اليوم الثلاثاء بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال في بعض البلدان العربية والاسلامية. وقالت الهيئه في بيان مقتضب ان اليوم الثلاثاء هو اول ايام عيد الفطر المبارك وعليه فإنه يحرم صوم يوم العيد بعد ثبوت رؤية الهلال ، ومن كان من أبناء شعبنا تحت سلطة وتعسف مليشيات الحوثي فالحكم واحد يشمل الجميع ولهم ان لا يظهروا شعائر العيد إذا خافوا على أنفسهم من فتنة الحوثي. والله الموفق..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. هيئة علماء اليمن تصدر فتوى شرعية بشأن صيام اليوم الثلاثاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.