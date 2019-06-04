شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ..أول تحرك للحوثيين بصنعاء عقب اعلان موعد اول ايام عيد الفطر على خلاف دول الجوار ! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أجبرت ميليشيا الحوثي الانقلابية أئمة المساجد على إقامة صلاة التهجد القيام في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها، بعد إعلانها أن اليوم الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان والاربعاء أول ايام عيد الفطر المبارك .
كما الزمت الميلشيا كافة اصحاب المجال التجارية ومغاسل الملابس بعدم اغلاق ابوابها والاستمرار في انشطتها حتي نهاية اليوم الثلاثاء .
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