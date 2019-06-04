شكرا لقرائتكم خبر عن 3 دول عربية العيد يومان.. والشعب واحد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تشهد كل من سوريا واليمن والعراق انقساما بشأن بداية عيد الفطر لعام 1440 هجرية، وهو مظهر يعكس الأوضاع في تلك الدول العربية.

في سوريا، أعلن القاضي الشرعي الأول ب‍دمشق، محمود المعراوي، أنه لم يُر هلال شهر شوال، الإثنين، وعليه فإن أول شوال، وأول أيام عيد الفطر، هو الأربعاء، 5 يونيو/ حزيران الجاري، بحسب وكالة “سانا” للأنباء التابعة للنظام.

بينما قال المجلس الإسلامي السوري، التابع للمعارضة، في بيان، “إنه نظرا لاعتماد دخول شهر شوال في الأقطار المجاورة لسوريا، فإن المجلس الإسلامي قرر أن الثلاثاء (الرابع من الشهر الجاري) هو أول أيام عيد الفطر”.

وفي اليمن، قالت وزارة الأوقاف والإرشاد التابعة للحكومة المعترف بها دوليا، في بيان، إنه تأكدت رؤية هلال شوال، وأن الثلاثاء هو أول أيام العيد.

بينما قالت لجنة الأهلة، التابعة لمليشيا الحوثي في اليمن، إنه تعذر رؤية هلال شوال، ومن ثم فإن الثلاثاء هو المتمم لرمضان، والأربعاء هو أول أيام عيد الفطر.

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وتسيطر مليشيات الحوثيين على محافظات يمنية، بينها العاصمة صنعاء بعد انقلابها الحكومة الشرعية منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

وفي العراق، أعلن رئيس ديوان الوقف السني، عبد اللطيف الهميم، خلال مؤتمر صحفي، أن الثلاثاء هو غرة شوال، وأول أيام عيد الفطر.

بينما قال مكتب المرجع الشيعي، علي السيستاني، في بيان مقتضب، إنه سيتم الثلاثاء تحري رؤية هلال شوال، حيث إن الإثنين هو الثامن والعشرين من رمضان.

وفيما أعلنت كل من السعودية،والحكومة الشرعية، البحرين، الإمارات، قطر والكويت، أن الثلاثاء هو أول أيام العيد، بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال.

أعلنت كل من مصر، فلسطين، الأردن، ليبيا، أن الأربعاء هو بداية العيد، لعدم ثبوت رؤية الهلال.

ويوافق الإثنين اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان في كل من المغرب، سلطنة عمان، باكستان، بنغلاديش، الهند وسلطنة بروناي، لذا ستتحرى تلك الدول، الثلاثاء، هلال شهر شوال.