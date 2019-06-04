في حادثة غريبة، واستمرار لمسلسل الانتهاكات التي يتعرض لها اليمنيون في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية.
أقدم العاملين في مستشفى الثورة العام بصنعاء، على رفض قطع شهادة ميلاد لأحد الأطفال، وذلك بسبب إسم "معاوية"، مطالبين بتغييره، وفقاً لتوجيهات حوثية بذلك، بمنع تسجيل هذه الأسماء.
ونشر والد الطفل المدعو "أبو بشار اليتيم" منشور على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك مرفقاً بصورة الطفل، رصده "المشهد اليمني" قائلاً: "لقد رزقني الله بمولود وقد سميته معاوية، بس رفضو في المستشفى انهم يقطعوله شهادة ميلاد".
وكانت الكثير من الأحداث الشبيهة بسبب اسماء (عمر، يزيد) قد رفض الحوثيون منع أولياء الأمور شهادات ميلاد، وبل واجبارهم على تغييرها.
كانت هذه تفاصيل خبر الحوثيون يرفضون منح شهادة ميلاد لطفل في صنعاء .. والسبب ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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