متطرفو الإخوان في تعز يمنعون المحلات من بيع تذاكر فيلم "عشرة أيام قبل الزفة"

صعد الداعية الإخواني المتطرف عبدالله العديني، من حملته التحريضية المناهضة لعرض فيلم "عشرة أيام قبل الزفة" بمدينة تعز برعاية مكتب الثقافة في المحافظة.

ويتخذ عبدالله العديني من صفحته على الفيسبوك ومحاضرات مسجد النور منبرين للتحريض ضد عرض الفيلم المحلي "عشرة أيام قبل الزفة" للمخرج عمر جمال، والمقرر عرضه خلال أيام عيد الفطر.

وقال العديني، في إحدى تدويناته على الفيسبوك، إن "عرض فيلم عشرة أيام قبل الزفة في تعز منكر عظيم، فواجب كل مسلم أن يسعى لإيقاف هذا المنكر"، وهذا ليس مجرد رأي بل فتوى ملزمة لمريديه ومن يشاطرونه التطرف تجاه الفن والسينما.

كما طالب العديني السلطة المحلية بإيقاف عرض ما وصفه بـ"الفيلم الخليع"، لافتاً إلى أن محافظة تعز لا تحتاج إلى "أفلام خليعة وعرض نساء متبرجات"، بل تحتاج إلى "الاستقامة على منهج الله وشريعته"، وهذا تكفير صريح للمجتمع التعزي.

وفي إطار حملته التحريض، دعا الداعية المتطرف وعضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح الإخواني عبدالله أحمد العديني إلى مواجهة المنكر "الفيلم" بالقول والفعل، وهي دعوة لأتباعه ومريديه لوقف العرض.

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وقالت مصادر محلية، إن أتباع المتطرف عبدالله العديني تحركوا خلال الأيام الماضية إلى عدد من نقاط بيع تذاكر دخول العرض، وهددوهم بردود أفعال عنيفة في حال استمرو في بيع التذاكر.

وأكد ناشطون محليون اعتذار عدد من المحلات بيع التذاكر للجماهير كونهم غير مستعدين لتحمل ردود أفعال العصابات المتطرفة التابعة لتنظيم الإخوان، والذي يمثل عبدالله العديني مرشدهم الروحي.

يشار إلى أن المتطرف عبدالله العديني ومن يدور في فلكه كانوا قد تمكنوا من وقف عرض الفيلم مطلع العام الجاري بتوجيهات عبدالقوي المخلافي وكيل أول محافظة تعز المنتمي لتنظيم الإخوان.

ومن المقرر عرض الفيلم اليمني عشرة أيام قبل الزفة خلال أيام عيد الفطر المبارك في نادي تعز السياحي برعاية مكتب الثقافة في المحافظة.