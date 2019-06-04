ماذا قال السفير السعودي لليمنيين بمناسبة عيد الفطر المبارك؟

غرد السفير السعودي في اليمن - مسؤول برنامج إعادة إعمار اليمن التابع لوزارة الخارجية السعودية محمد آل جابر بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك .

وقال آلجابر بتغريدة على حسابه في تويتر بمناسبة عيد الفطر: أرفع التهاني لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسيدي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة عيد الفطر المبارك،سائلاً المولى القدير أن يعيده عليهما وعلى أبناء الوطن وجنودنا الأبطال المرابطين على الحد الجنوبي، وعلى حكومة وشعب اليمن بالأمن والخير والبركات.

ويستقبل اليمنيون في الاثناء عيد الفطر المبارك بعد تأكيد وزارة الأوقاف والإرشاد في الحكومة الشرعية ثبوت رؤية الهلال لكن الحوثي اعلن عدم ثبوته وطالب باكمال صيام الثلاثاء .

وقال بيان صادر عن الوزارة " بعد التواصل المستمر مع لجنة رؤية هلال شوال لهذا العام، ومتابعتهم للهلال في المناطق المتوقع ظهوره فيها في السواحل اليمنية، وتأكد مطلع الهلال.. فقد ثبت لدى وزارة الأوقاف والإرشاد رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1440 هجرية،وبذلك يكون يوم غد ( الثلاثاء الموافق 04/ يونيو/ 2019 ميلادية هو أول أيام عيد الفطر المبارك )لقول النبي الأعظم ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوما )".