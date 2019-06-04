دعوات لسكان صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين إلى بدء العيد الثلاثاء

دعا كتاب وناشطون سكان العاصمة صنعاء وغيرها من مناطق سيطرة مليشيات الحوثيين إلى بدء العيد الثلاثاء كما اعلنت الشرعية .وكتب المحلل والكاتب السياسي محمد جميح بتغريدة على حسابه في تويتر رصدها حتى في العيد تخالفون يا كهنة العصور؟! يبدو أن دار الإفتاء الحوثية "غُمّ عليها هلال طهران"... عيدوا غداً يا أهل صنعاء... لا يحرمكم الكهنة فرحة العيد... كل عام وأنتم بخير.



من جهته قال الكاتب والسياسي سام الغباري إن "إعلان منع اليمنيين من العيد ، هو منع إجباري عنصري لا رأس فيه إلا أن من ابتدعوه أتباع مِلة غير سوية".

وأضاف أن ذلك "فرصة لإثبات التمرد وإعلان الرفض الشعبي، ليكن العيد في صنعاء بهجتكم، ولا تنسوا أن الحوثيين من ٢٠٠٤ حتى سيطرتهم على صنعاء كانوا يخالفون المسلمين ويوافقون ما تقوله لهم إيران فقط".

من جانبه قال الناشط علي محمد العقبي بتغريدة "تواصل معي أصدقاء من صنعاء و المحويت والحديده وقالوا بأنهم سيفطرون ؛ مليشيا الحوثي تحكم بقوة السلاح والعنف سرقت وقتلت مليشيا الحوثي الإجراميه كل شيء جميل حتى فرحة العيد".