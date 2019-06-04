العميد طارق صالح: هذا هو عيدنا.. الوفاء للشهداء

أكد قائد قوات المقاومة الوطنية ألوية حراس الجمهورية العميد طارق محمد عبدالله صالح أن عيد اليمنيين بالوفاء للشهداء الذي قدموا أرواحهم في مواجهة المليشيات الحوثية . وكتب طارق صالح بتغريدة على حسابه مساء اليوم "الرحمة والخلود للشهداء الأبرار من واجهوا النار فداءا لوطن وكرامة ودين الجميع".

وأضاف: لكل عائلات الشهداء، نعاهدكم ان عيدنا هو الوفاء لدمائهم الزكية.. الفاتحة لأرواحهم.. والله أكبر.. الله أكبر ولله الحمد وعلى طريقهم سائرون".

وجاءت تغريدة العميد طارق صالح في ظل الأزمة التي يعيشها المواطنون حول عيد الفطر المبارك، حيث أعلن الحوثي صيام يوم غد الثلاثاء رغم إغلان الشرعية عن ثبوت رؤية هلال شهر شوال.

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