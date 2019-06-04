هجوم كاسح للجيش يلحق بالميليشيا خسائر كبيرة بصعدة

شنت قوات الجيش اليوم هجوماً واسعاً على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في مديرية كتاف شرقي محافظة صعدة شمالي اليمن. وأفاد موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن قوات الجيش اليمني تمكنت خلال الهجوم من إحراز تقدمات كبيرة باتجاه مركز مديرية كتاف. وأسفرت تلك المواجهات عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا، علاوة على تدمير عدد من الآليات التابعة لها. وفي ذات السياق قصفت مدفعية الجيش عدة تجمعات لميليشيا الحوثي الانقلابية في أطراف مركز المديرية, مستهدفة سلسلة مرتفعات "عنبان"، و "جبل الطير" الإستراتيجي الواقع على تخوم مركز المديرية ومخلفة خسائر كبيرة في صفوفها.

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