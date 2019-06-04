الإمارات تدشن مشروع كسوة العيد لأسر الشهداء في أبين

دشنت هيئة الهلال الاحمر الاماراتي مشروع كسوة العيد لأسر الشهداء في محافظة ابين.وجسب المركز الإعلامي للدعم والإسناد، فإنه وذلك في اطار الاعمال الانسانية التي تقدمها دولة الامارات بالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك ويستهدف مشروع الكسوة أكثر من 20 ألف أسرة في المحافظات المحررة .

من جانبهم عبر عدد من أسر الشهداء عن شكرهم وتقديرهم لدولة الامارات حكومة وشعب ،باعثين لهم أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، وشاكرين لفتتهم الكريمة وجهودهم ودعمهم لليمن بمختلف المجالات الخدمية والتنموية .

يشار أن مشروع كسوة العيد شمل سبع مديريات في المحافظة هي ، لودر ومودية والوضيع والمحفد واحور وزنجبار وخنفر مستهدفا ما يقارب 1700 اسرة شهيد .