شكرا لقرائتكم خبر عن يحدث الان .. المواطنون في محافظة اب يرفضون اداء صلاة القيام ويعلنون الثلاثاء اول ايام عيد الفطر المبارك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال شهود عيان في محافظة اب ان المواطنين رفضو اداء صلاة القيام اليوم الثلاثاء ،

واضاف الشهود لموقع صوت المغتربين ان مليشيا الحوثي تحاول في هذة الاثناء اجبار المواطنين على اداء صلاة القيام ، وتعمل على اغلاق المحلات التجارية وتوجيههم نحو مساجد المدينة ، لكن الغالبية العظمى من المواطنين رفضو ذلك وتوجهو الى منازلهم معلنين ان اليوم الثلاثاء هو اول ايام عيد الفطر المبارك .

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وتحاول مليشيا الحوثي الحفاظ على ماء الوجه بعد الرفض الشعبي الواسع لاعلانها ان اليوم الثلاثاء متمم لشهر رمضان وغدا الاربعاء اول ايام عيد الفطر .

واكد مواطنون في محافظات اب وصنعاء انهم لن يصومو اليوم الثلاثاء وستوجهون صباح اليوم إلى الاماكن المخصصة لصلاة العيد والاحتفال بهذة المناسبة الدينية العظيمة.

وكانت وزارة الاوقاف والارشاد في الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا قد اعلنت ان اليوم الثلاثاء هو اول ايام عيد الفطر المبارك ، لكن مليشيا الحوثي خالفت ذلك واعلنت ان الأربعاء هو اول ايام العيد في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، متبعة بذلك ايران .