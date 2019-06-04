شكرا لقرائتكم خبر عن صنعاء تفاجئ الجميع وتوجه صفعة مدوية للحوثي بهذا الإعلان حول يوم عيد الفطر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد مصدر بالعاصمة صنعاء ان سكان ومساجد العاصمة أعلنوا رفضهم لإعلان الحوثي باعتبار غدا الثلاثاء مكملا لشهر رمضان وان يكون العيد يوم الأربعاء.

وقال مصدر: ان أغلب مساجد العاصمة لم تصلي صلاة التراويح مساء اليوم وهو ما يؤكد الرفض الشعبي لسكان صنعاء لحكم الحوثي واتباعهم للحكومة الشرعية".

وأضاف مصدر"أن آهالي صنعاء أعلنوا يوم غداً الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك ومعظم جوامع صنعاء تكتفي بصلاة العشاء في دليل واضح على تأييدها لبيان وزارة الاوقاف التابع للحكومة الشرعية بأن يوم غداً هو اول ايام عيد الفطر المبارك وترفض بيان الميليشيا الحوثية".