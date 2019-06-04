شكرا لقرائتكم خبر عن صحفي يفضح وزير الأوقاف اليمني ويتحدث عن خطا فادح ارتكبه في بيانه الصادر اليوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحدث الإعلامي اليمني يونس الشجاع عن فادح ارتكبه وزير الأوقاف الدكتور احمد عطية ووكالة طارق القرشي بأنهم اتخذوا إجراءات غير صحيحة بنشر بيان بان يوم غدا هو اول أيام العيد وانه كان يجب ان يعتمد البيان على روؤية فلكية للهلال ولكن كان البيان ارتجالي

وقال الشجاع في عدد من المنشورات : كان يفترض بالدكتور احمد عطية وزير الاوقاف والارشاد في حكومة الرئيس هادي ووكيله المساعد طارق القرشي ان يتواجدوا في ساحل المخاء او اي ساحل من السواحل التي تحت الشرعية، ويتحروا الهلال ومن ثم يقولوا للناس: صوموا او افطروا.. اما انهم جالسين في فنادق الرياض تحت المكيفات، ويعلنوا للناس صوموا او افطروا، فهذا معيب في حقهم، ويرتكبوا حماقات في المزيد من تقسيم البلاد ولا حول ولا قوة الا بالله.

اتذكر كيف كان الوزير عطية متروياً رمضان قبل المنصرم، وعدم الاستعجال باصدار بيان وزارة الاوقاف والارشاد..

كان دائماً يخاطبني: انتظر حتى ننتظر البيان الرسمي من لجنة الاهلة بمحافظة الحديدة..

فلماذا الاستعجال في هذا العام..

مثل هذه الامور لا مجال للاجتهاد فيها..

*ابعدوا الدين عن السياسة*

*يونس الشجاع*

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طالما وقد استعجل الوزير عطية ووكيله المساعد طارق القرشي واصدروا بياناً بعيداً عن لجنة الاهلة.. كان يفترض- اقل شي- يرفقوا بياناً رسمياً صادراً عن مكتب الاوقاف والارشاد بمحافظة عدن، او بيان لجنة الاهلة ان كانوا شكلوا لجنة اهلة بعيداً عن لجنة الاهلة بمحافظة الحديدة ومن هم أعضاؤها.

*ابعدوا الدين عن السياسة*

*يونس الشجاع*

يؤخذ على لجنة الأهلة بالحديدة تأخرها عن اعلان تعذر رؤية الهلال.. مع ان التحري يتم كما هو معروف عند الغروب..

هذه الامور يفترض فيها الحسم وعدم التراخي والخضوع للامزجة السياسية هنا او هناك.. لان الناس منتظرين بيان اللجنة ع احر من جمر