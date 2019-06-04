تعرف على أغنية العيد الوحيدة والأقدم التي توحد اليمنيين (تقرير وفيديو)

على الرغم من الانقسام الذي أحدثته مليشيا الحوثي في المجمتع الكبير والشرخ الكبير الذي تسببت به - حتى وصل بها الحال إلى تفريق عيد اليمنيين، حيث اعلنت ان الثلاثاء مكمل لشهر رمضان المبارك فيما اعلنت اليمن والسعودية والخليج ان الثلاثاء غرة شوال وهو أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام 1440هـ - إلا ان أغتية "آنستنا يا عيد" توحد كل اليمنيين شمالاً وجنوباً في المناطق المحررة والخاضعة لسطلة مليشيا الانقلاب الحوثية الايرانية.

فمع إشراقة كل عيد يستمع اليمنيون لأغنية "انستنا يا عيد"، خاصة في أيام عيد الفطر المبارك الثلاث.

ارتبطت الاغنية في ذهنية اليمنيين ارتباطا وثيقا، ومجرد سماعها يقفز الى أذهانهم أيام العيد ولحظاته وذكرياته والمواقف المرتبطة به، وتذاع كل عيد في الوسائل الإعلامية الرسمية والخاصة في اليمن.

ربما لا يعرف كثير من اليمنيين ان هذه الاغنية من كلمات الاديب اليمني الراحل عباس محمد المطاع، وهو شاعر ومثقف يمني، ولد في عام 1928م، في مدينة مناخة التابعة لمحافظة صنعاء، وتوفي في السادس من مارس/آذار 1993م.

ويعرف المطاع بدوره النضالي ضد حكم الامامة، وقصائده الوطنية، وشارك في العديد من المهرجانات الأدبية خارج اليمن، وألف العديد من القصائد التي غناها فنانون يمنيون، وصدرت له عدة دواوين بعد رحيله، منها اشواق وأشواك (1994م)، وصوت الوطن، (ديوان شعري مطبوع)، وأغاريد من صنعاء، وهو ديوان شعري مخطوط.

ويعد المطاع من أبرز رواد الاغنية الشعبية والوطنية في اليمن، ومن أبرز قصائده الوطنية (ياسماوات بلادي باركينا)، و (يا شعب فلسطين) والتي غناهن الفنان أيوب طارش، وأغنية "نحن الشباب" التي لحنها وغناها الفنان الراحل علي بن علي الأنسي، وأغنية (يا ذي عبرت الفضاء)، والتي غناها المرحوم أبو نصار، واغنية (ليت والله والايام ثواني)، التي غناها الفنان المرحوم احمد السنيدار، وغيرهن من الأغاني.

يقول الشاعر الدكتور إبراهيم أبو طالب في تصريح صحفي قبل 5 أعوام أدلى به لموقع الثورة نت الاخباري، أن كلمات الأغنية كانت وليدة اللحظة، حيث قيلت في ليلة عيدية كان يجتمع فيها كل من الفنان علي بن علي الآنسي، والشاعر عباس المطاع، وأحد المسئولين في إذاعة صنعاء، قبل ثلاثة عقود من الزمن، وحينها كان النقاش يدور حول أغنية عيدية لجمهور اليمنيين كما هو حاصل في معظم الأقطار العربية، وفي تلك الليلة توفرت كل العناصر لعمل أغنية عيدية".

وأكد الدكتور أبو طالب، أن سر نجاح هذه الأغنية يعود إلى تميزها بثلاثة عناصر، تتمثل في الشاعر المبدع عباس المطاع والصوت العذب للفنان علي بن علي الآنسي واللحن الجميل والرائع.

يصل عمر الاغنية اليوم الى أكثر من 37 عاما، وغناها الفنان الراحل علي بن علي الأنسي، واشتهرت به، وحاول بعض الفنانين الجدد تقديمها من جديد، كفؤاد الكبسي، وفرق عامة، لكن ظل طابع الاغنية ومذاقها مرتبطا بالأداء الأول الذي غناه الانسي.

ما ميز الاغنية انها جاءت نابعة من صميم السلوك اليومي لليمنيين، وتجسد حياتهم اليومية، والعادات والتقاليد التي يتصفون بها، لكنها تثير الكثير من الحوافز لدى الناس في العيد أكثر.

حيث تحث الاغنية على الاحتفاء بالعيد، ونسيان الهموم والأوهام، والتسامح والمرح، والانفتاح والتواصل مع الناس خلال العيد، والتحلي بالسجايا الإيجابية، ونسيان الأحقاد، والحرص على الظهور بالفرح والبشاشة.

وفي كل الأحوال والظروف تلاقي أغنية آنستنا يا عيد رواجا شعبيا واسعاً لدى اليمنيين أيام العيد في الداخل والخارج، وظلت متجددة وتتجدد عاماً بعد عام، وجيلا بعد جيل، وارتبطت كهوية بالعيد واليمنيين في وقت واحد.

وإن كانت الاغنية قد ترسخت بهذا الشكل في العهد السابق، فإنها اليوم تأتي في ظل وضع سيء يعانيه اليمنيين واليمن بشكل عام، جراء الأوضاع الإنسانية التي تعانيها البلاد جراء الانقلاب الحوثي الغاشم.

نص كلمات الأغنية :

اضحك مع الأيام

وأبرد من الأوهام

وأمرح مع الأنغام

وأفرح بهذا العيد

سلم على أحبابك

وأهلك وأصحابك

وقل لمن عابك

مبروك عليك العيد

عدوك أضحك له

وإن كان عديم قله

ومن حنق قله

مش وقت يا أخي عيد

مش وقت قالت قال

ودحس عال العال

وما يهم البال

خليه لبعد العيد

وأحذر من التجريح

حتى ولو تلميح

وللخطأ تصحيح

لا سيما في العيد

عوذ من الشيطان

ولاطف الأخوان

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والحائر.. الغلطان

وريه طريق العيد

خليك بين الناس

شاطر لبيب حساس

لا بأس عليك لا بأس

ارتاح وأهنا العيد

وأعطف على السائل

وأدي له الحاصل

فدمعه السائل

يمحق عليك العيد

وإن كنت فاعل خير

فالأهل قبل الغير

وإن قلت ما ناش حير

فليش قالوا عيد

رفه على نفسك

وانسى عنا أمسك

بَسّك لبيج بَسّك

وأمذغ جمال العيد

يابن اليمن حسبك

أنك بنيت شعبك

فأثبت على دربك

ولا لك إلا عيد

حققت إنجازات

تفيض بالخيرات

وهات يا ما هات

من عيد يعانق عيد

سلام سلام ياصحاب

يا أهل يا أنساب

عدتم جميع يا أحباب

لا مثل هذا العيد

آنستنا يا عيد..

آنستنا يا عيد .



