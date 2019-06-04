شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد... الحوثيين يرعبون سكان صنعاء ويتوعدوهم بهذا الشيئ إذا لم يصوموا غدا الثلاثاء؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفاد سكان محليون اليوم الأثنين عن قيام ميلشيا الحوثي الانقلابية بتحركات ميدانية في أحياء وشوارع العاصمة صنعاء وسط البلاد، بشأن إعلان عيد الفطر المبارك. وذكر السكان ميلشيا الحوثي الانقلابية في صنعاء القديمة يمرون على المنازل لتنبيهم بإتباع إعلانهم الذي يقضي بأن يوم غد الثلاثاء متمم لشهر رمضان. وأوضح السكان أن الميلشيا الحوثية طالبت من الأهالي أن يصوموا غدا الثلاثاء. ولفتوا إلى أن عناصر ميلشيا الحوثي الانقلابية توعدوا الأهالي بالحبس في حال ولم يصوموا وخالفوا إعلانهم.



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