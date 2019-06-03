توقعات بعدم التزام الغالبية العظمى من اليمنيين بإعلان الحوثي تأجيل العيد.. حصري

توقعت استطلاعات رأي أن يفطر غالبية اليمنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيي رغم إعلان الحوثي عن تأجيل العيد .

وحسب استطلاع رأي أجراه "الخليج 365"، بالتواصل مع اكثر من شخص إذا كانوا سيصومون أو يفطرون ، أكد الغالبية أنهم سيفطرون رغم المخاوف من قمع الحوثيين .

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وذهبت التوقعات إلى أن هناك اعداد كبيرة من اليمنيين سوف يفطرون يوم الثلاثاء لكنهم لن يحتفلوا بالعيد احتفالا حقيقيا تخوفا من نقمة المليشيات الحوثية والتي خالفت الإعلان الرسمي لموعد عيد الفطر وقالت إنه تعذر رؤية هلال شهر في محافظة الحديدة .

وحذر مراقبون من الشرخ الذي يحدثه الانقسام الخطير في موعد عيد الفطر المبارك لأول مرة حيث أنه يفقد العيد الفرحة والبهجة الحقيقية التي كان من المفترض أن تكون .

وأكد مواطنون لـ" الخليج 365" أنهم لن يصوموا وسوف يتبعون اعلان العيد كما هو في مكة المكرمة قبلة المسلمين ، لكن لا يزالون يظهرون المخاوف من اعلان ذلك .