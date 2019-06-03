أقوى تعليق لسياسي يمني على إعلان الحوثيين "صنعاء لا عيد لها"

علق السياسي والكاتب اليمني خالد الرويشان على إعلان مليشيا الحوثي الانقلابية بأن غداً الثلاثاء متتم لشهر رمضان المبارك فيما هو غرة شوال. وفي منشور له على صفحته في فيس بوك رصده "الخليج 365" قال الرويشان : وأخيراً ..صنعاء لا عيد لها! قسمتم البلاد حتى في العيد نغّصتم حياة اليمنيين يا أولياء الخلاف والاختلاف والانقسام لم يسلم منكم حتى العيد! انتظرنا 4 ساعات وأنتم تتشاورون وتتآمرون Advertisements فكّرتم .. وأدبرتم .. وفجأةً فجرتم! أصبحت المساجد فارغة .. تصلّون وحدكم! الجمعة تصلّون وحدكم! وكان باقي معانا العيد! قسمتم الدولة وقسمتم الشعب اليمنيون يريدون عيدًا مع العرب والمسلمين يا بجم!.

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