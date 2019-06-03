الدفاع والأركان تهنئان رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الفطر المبارك

رفع وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن بحري/ عبـد اللـه ســـالم النخــعي برقية تهنئة إلى المشير الركن عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

فيما يلي نص البرقية التي نشرتها وكالة الأنباء الرسمية "سبأ":

يطيب لنا باسم كافة منتسبي القوات المسلحة، قادة وضباط وصف وجنود،أن نرفع لفخامتكم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنين لفخامتكم التوفيق والسداد في المهام الوطنية الملقاة على عاتقكم والمسئوليات الجسيمة التي تتحملونها في مرحلة معقدة محفوفة بالمخاطر والتحديات وما تبذلونه من جهود وتضحيات في سبيل قيادة سفينة الوطن الغالي والانتقال به إلى غد مشرق ومستقبل واعد بثقة شعبية جامعة ودعم إقليمي ودولي منقطع النظير.

فخامة الرئيس :

تحل علينا هذه المناسبة الغالية وشعبنا اليمني العظيم يكتب فصولا جديدة من تاريخ الوطن ويخوض معركته المصيرية في سبيل استعادة دولته وشرعيته وأرضه وكرامته واستكمال دحر المليشيا الحوثية الانقلابية الانتقامية الحالمة في العودة إلى الماضي الإمامي البائد.

كما تحل هذه المناسبة العظيمة وأبطال قواتنا المسلحة يخوضون معارك الفداء والكرامة ويرسمون ملاحم البطولة والتضحية الوطنية في مختلف المناطق والجبهات دفاعا عن الثورة والجمهورية ومكتسباتهما العظيمة تحت قيادة ورعاية ودعم فخامتكم ومتابعتكم الحثيثة وإشرافكم المباشر على سير معركة التحرير ومعارك البناء والتعمير وإعادة تطبيع الأوضاع في المناطق التي تم تحريرها ورفع الظلم وتخفيف المعاناة التي فرضتها المليشيا الحوثية الإرهابية على شعبنا الصامد الصابر.

فخامة الرئيس القائد:

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نؤكد لفخامتكم بأن المؤسسة العسكرية الوطنية ستبقى صمام أمان الوطن تحرس أرضه وتحمي سلامته وسيادته، وستظل تقف إلى جنب خيارات شعبنا تذود عن كرامته وتحفظ مكتسباته، وستظل الدرع المتين أمام المخططات التآمرية ومشاريع التخريب والإرهاب والتطرف وحاجز الصد في وجه أي محاولات للتشويه والتشويش على المعركة الوطنية وأي مخططات لخلق الفوضى وزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة.

وإننا وباسم القوات المسلحة نجدد العهد لفخامتكم ولشعبنا اليمني العظيم التزامنا بالعهد لتنفيذ المهام في أي زمان أو مكان، واستعدادنا الدائم لمواصلة النضال وبذل المزيد من التضحيات لاستكمال تحرير كل شبر من الوطن وتحقيق كامل الأهداف المرسومة والمضي قدما نحو تلبية تطلعات شعبنا في استعادة دولته وشرعيته ومواجهة المشاريع التدميرية التخريبية التي تسعى للعبث بوحدة وهوية الوطن وسيادته وسلامته، وتستهدف عرقلة عملية الانتقال لدولة اليمن الاتحادي التي تضمن العدالة والمساواة والشراكة في السلطة والثروة.

أن المؤسسة العسكرية الوطنية بفضل دعمكم ورعايتكم باتت أكثر قوة وقدرة وأكثر تدريبا وتأهيلا في ظل استمرار جهود إعادة بناء مؤسستنا العسكرية وفق أسس وطنية وعلمية بعيدا عن المحسوبية والجهوية والمناطقية وأية ولاءات ضيقة، بما يضمن إتاحة فرص القيادة والانتساب لجميع أبناء الوطن دون استثناء وفق معايير الكفاءة والتكافؤ.

كما يطيب لنا أن نجدد التعبير عن شكرنا وتقديرنا للأشقاء في دول التحالف العربي الداعمة للشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة على مواقفهم الأخوية لمساندة ومساعدة شعبنا في استعادة دولته ومؤسساته الشرعية وقطع دابر خطر الميليشيات الحوثية الانقلابية الإرهابية والقوى الداعمة لها، وجهودهم وتضحياتهم المبذولة لإسناد العمليات العسكرية التي يخوضها أبطال قواتنا المسلحة ودعم عملية إعادة بناء المؤسسة العسكرية.

ونجدد لفخامتكم التهاني بهذه المناسبة العظيمة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء الأبرار بالرحمة والغفران وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل وأن يكتب النصر للأبطال المرابطين في مواقع الشرف والبطولة.

(المجد للوطن وللشعب. والحرية للأسرى والمختطفين.. الشفاء للجرحى والمعاقين والخلود للشهداء الأبرار)