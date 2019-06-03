شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. قناة الحوثيين تخالف العالم العربي والاسلامي وتعلن رسميا موعد اول ايام عيد الفطر (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت قناة المسيرة التابعة لمليشبات الحوثيين قبل قليل عن موعد اول ايام عيد الفطر المبارك في المناطق الخاضعة لسيطرتها في اليمن.

ونقلت قناة المسيرة عن دار الافتاء بصنعاء بأن يوم غدا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان وان يوم الاربعاء هو اول ايام عيد الفطر المبارك .

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وأعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد في الحكومة الشرعية أن غدا الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقالت الوزارة في بيان تلقت شبكة أبابيل الاخبارية نسخة منه “إنه وبفضل من الله، وبعد التواصل المستمر مع لجنة رؤية هلال شوال لهذا العام، ومتابعتهم للهلال في المناطق المتوقع ظهوره فيها في السواحل اليمنية، وتأكد مطلع الهلال.. فقد ثبت لدى وزارة الأوقاف والإرشاد رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1440 هجرية”.

وأضافت الوزارة “وبذلك يكون يوم غد ( الثلاثاء الموافق 04/ يونيو/ 2019 ميلادية هو أول أيام عيد الفطر المبارك )لقول النبي الأعظم( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوما )”.