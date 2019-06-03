شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ..جماعة الحوثي تتناقض مع اعلانها توقيت اول ايام عيد الفطر وتقطع صلاة التروايح بعدد من مساجد صنعاء تحت هذا المبرر المفاجيء ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خلافا لما اعلنوه بكون يوم غدا الثلاثاء المتمم لشهر رمضان المبارك داهمت ميلشيا الحوثي عدد من مساجد العاصمة وقطعت على المصلين صلاة التراويح تحت مبرر ان غدا هو اول ايام عيد الفطر. واكد شهود عيان لليمني اليوم ان مسلحين حوثيين منعوا مواصلة المصلين في عدد من المساجد بصنعاء استكمال صلاة التروايح طلبوا من المصلين الخروج من المساجد تحت مبرر ان غدا اول ايام عيد الفطر.

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