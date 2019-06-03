شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لجميع الدول التي أعلنت الاربعاء عيدً للفطر والتي اعلنت عنه غداً الثلاثاء ..(الاسماء) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اعلنت عدد من الدول العربية والاسلامية ان غدا الثلاثاء هو اول ايام عيد الفطر المبارك.
وهذه الدول التي يصادف فيها غدا الثلاثاء اول ايام عيد الفطر هي اليمن والسعودية والكويت والعراق وتركيا وقطر.
وأكدت 6 دول حتى الآن تعذر رؤية هلال شوال، معلنة أن يوم غد الثلاثاء سيكون المتمم لشهر رمضان، بينما يكون يوم الأربعاء هو يوم عيد الفطر.
وهذه الدول هي: مصر وماليزيا وإندونيسيا وأستراليا والفلبين ونيوزيلندا، وأعلنت جميعها عدم رؤية الهلال.
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