شكرا لقرائتكم خبر عن غارات جوية تطال تحركات للحوثيين في المناطق الواقعة بين محافظتي الضالع وإب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت اليوم الأثنين مقاتلات التحالف العربي غارات جوية عدة على تحركات لميلشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الضالع جنوب البلاد. وقالت مصادر ميدانية " إن مقاتلات التحالف العربي شنت بعدة غارات جوية على تحركات لميلشيا الحوثي الانقلابية في المناطق الواقعة بين محافظتي الضالع وإب".

وأضافت المصادر" أن الغارات طالت أطقم وتجمعات لميلشيا الحوثي الانقلابية في مناطق الأزارق والفاخر شمالي مديرية قعطبة شمال المحافظة". وذكرت المصادر" أن الغارات أسفرت عن مقتل وجرح عدد من عناصر ميلشيا الحوثي الانقلابية، وتدمير آليات وأطقم قتالية للميلشيا".



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