رئيس الجمهورية يهنئ قادة الإمارات والبحرين والكويت بحلول عيد الفطر

وأشاد رئيس الجمهورية بما تتمتع به العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين من تطور وازدهار في مختلف المجالات..مؤكداً على أهمية تعزيز وتطوير العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وعبر الرئيس عن احر التهاني واطيب التبريكات لجلالته بهذه المناسبة الدينية..متمنياً له موفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب مملكة البحرين الشقيق التقدم والازدهار.

كما بعث الرئيس برقية مماثلة لأخيه امير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، هنأه فيها بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

رئيس الجمهورية، اليوم، برقية تهنئة لأخيه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان، هنأه فيها بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

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وثمن رئيس الجمهورية جهود دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها لليمن وشعبه في مختلف المراحل والظروف لاسيما خلال هذه المرحلة الراهنة التي تمر بها اليمن جراء عمليات انقلاب مليشيا الحوثي على الشرعية الدستورية.. مؤكداً ان تلك الجهود والمواقف الأخوية ستظل حاضرة في وجدان وذاكرة أبناء الشعب اليمني.

وعبر رئيس الجمهورية عن تهانيه وتبريكاته لسموه بهذه المناسبة الدينية العظيمة.. متمنياً له موفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيق التطور والازدهار.

كما بعث فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، برقيتي تهنئة مماثلة لنائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس الوزراء حاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان.